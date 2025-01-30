Білий дім отримав 7400 заявок від блогерів та подкастерів на участь в пресбрифінгах

Після оголошення про можливість участі блогерів, інфлюенсерів та подкастерів у щоденних брифінгах Білого дому на адресу пресслужби президента США надійшло вже майже 7,5 тисяч заявок.

Як пише Bloomberg, прессекретарка Дональда Трампа Керолайн Лівітт вирішила розширити пул ЗМІ, допущених до заходів для преси. Акредитації відтепер видаватимуть не лише теле-, друкованим та інтернет-медіа, але й контент-мейкерам у соціальних мережах.

За словами Лівітт, для мільйонів американців традиційні ЗМІ більше не є джерелом інформації. Натомість 40% людей до 30 років дізнаються про політичні події з відео та дописів блогерів. Прессекретарка стверджує, що Білий дім хоче отримувати від цих людей "прямі запитання".

Цей крок розглядають як продовження стратегії Дональда Трампа під час передвиборчої кампанії, коли агітація здійснювалася, серед іншого, завдяки участі у шоу популярних американських подкастерів. Соціологи стверджують, що завдяки цьому республіканець значно наростив підтримку серед молодого покоління.