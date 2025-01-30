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Meta заплатить Трампу 25 мільйонів доларів за урегулювання судової справи

Республіканець позивався проти компанії ще у 2021 році.

Meta заплатить Трампу 25 мільйонів доларів за урегулювання судової справи
Марк Цукерберг на інавгурації Трампа
Фото: EPA/UPG

Компанія Meta, якій належить бренд Facebook, погодилася виплатити президенту США Дональду Трампу 25 мільйонів доларів для мирного вирішення судової суперечки, яка стосувалася бану політика у соціальних мережах після штурму Капітолію в 2021 році.

Як пише Deutsche Welle, позов був однією з тем, які Трамп та керівник Meta Марк Цукерберг обговорювали під час зустрічей після перемоги республіканця на виборах. За версією Трампа, Facebook застосували щодо нього незаконну цензуру. 

Зрештою сторони домовилися припинити справу в обмін на грошову компенсацію політику. 22 мільйони доларів Трамп обіцяє використати на облаштування своєї майбутньої президентської бібліотеки, а решта піде на виплату судових витрат. 

Тривалий час президент США критикував Facebook та навіть називав соцмережу "ворогом народу", але останнім часом демонструє прихильність до Марка Цукерберга та його бізнесу. Один з близьких друзів глави держави навіть увійшов до ради директорів компанії

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