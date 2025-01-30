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У королівській родині Британії сталося поповнення

Новонароджена стала 11-ою у черзі на престол.

У королівській родині Британії сталося поповнення
Фото новонародженої дочки принцеси Беатріс Атени
Фото: BBC

Букінгемський палац оголосив про поповнення у родині принцеси Беатріс - доньки молодшого брата короля Чарльза ІІІ принца Ендрю. 36-річна королівська особа народила дівчинку, яку назвали Атеною.

Як пише BBC, вагітність завершилася передчасно, проте новонароджена та її мати здорові та почуваються добре. Атена з'явилася на світ у госпіталі Челсі та Вестмінстеру в Лондоні ще 22 січня, але офіційне повідомлення оприлюднили лише через тиждень. 

Згідно з порядком успадкування британського престолу, Атена посіла 11 місце в черзі. Її назвали на честь давньогрецької богині мудрості та майстерності. За повідомленням Букінгемського палацу, король та королева "щасливі через безпечне народження немовляти". 

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