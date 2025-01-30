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Польський депутат зірвав у Європарламенті хвилину мовчання в пам'ять про жертв Голокосту

Той самий політик, який загасив Ханукію у Сеймі.

Польський депутат зірвав у Європарламенті хвилину мовчання в пам'ять про жертв Голокосту
Гжегож Браун
Фото: EPA/UPG

Вшанування пам'яті жертв Голокосту на спеціальному засіданні Європейського парламенту 29 січня було затьмарене інцидентом, спровокованим польським ультраправим депутатом.

Як пише European Jewish Press, після оголошення президенткою законодавчого органу Робертою Мецолою хвилини мовчання в пам'ять про шість мільйонів знищених нацистами євреїв Гжегож Браун, який представляє польську партію "Конфедерація", крикнув: "Помолімося за жертв єврейського геноциду в Газі". 

Мецола розпорядилася вигнати порушника із сесійної зали та згодом перепросила у присутніх за поведінку колеги. Брауну загрожує втрата зарплати Євродепутати в якості покарання. 

Для прихильника антиукраїнської, антисемітської, антиамериканської та проросійської ідеології це вже не перша образлива витівка на адресу єврейського народу: у польському Сеймі він загасив встановлену там до свята Ханукію, за що був відсторонений від засідань парламенту.  

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