Китай запустив операцію Spamouflage у соцмережах задля повалення уряду в Іспанії

У межах цієї кампанії діє мережа акаунтів у низці держав.

Нью-йоркська компанія Graphika, яка, зокрема, займається й дослідженням дезінформації в інтернеті, виявила, що Китай веде операцію в інтернеті проти уряду Іспанії, передає Reuters.

Операція під назвою Spamouflage діє у кількох державах із 2017 року. Наприклад, у США низка акаунтів видавала себе за виборців Штатів, у Канаді мережа спрямувала свої зусилля на дискредитацію членів парламенту і главу уряду Джастіна Трюдо. А в Іспанії уперше зафіксували прямий заклик до повалення уряду у відповідь на критику дії влади під час масштабних повеней у жовтні минулого року.

Graphika заявила, що виявила десятки акаунтів у соціальних мережах, що маскуються під Safeguard Defenders – некомерційну правозахисну організацію. Ці акаунти розповсюджували відеоролики та зображення з критикою дій уряду прем'єр-міністра Педро Санчеса та регіонального уряду Валенсії щодо боротьби з повенями.

Safeguard Defenders потрапила під приціл китайських зловмисників з того часу, як опублікувала в 2022 році доповідь, в якій звинуватила Китай у створенні секретних закордонних поліцейських дільниць у країнах Європейського Союзу.

Очільниця організації компанії Safeguard Defenders Лора Гарт заявила, що організація відстежує онлайн-кампанію з дискредитації з боку Китаю.

У Graphika заявили, що у них «високий ступінь впевненості» в тому, що виявлені ними облікові записи є частиною кампанії Spamouflage.