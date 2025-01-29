Генсек НАТО провів першу розмову із міністром оборони Штатів

Він заявив, що чекає співпраці, щоб збільшувати витрати на оборону.

Генсек НАТО Марк Рютте під час візиту до Києва

Генсек НАТО Марк Рютте провів першу телефонну розмову із міністром оборони США Пітом Хегсетом. Він очікує співпраці із Штатами, щоб збільшувати витрати на оборону.

Про це він написав у соцмережі Х.

"Чудовий перший дзвінок із Пітом Хегсетом! Щоб стримувати та захищатися, ми маємо залишатися сильними, об’єднаними та готовими – і це те, що НАТО робить щодня", – зазначив очільник Альянсу.

Він додав, що "з нетерпінням чекає" співпраці, щоб у подальшому збільшувати витрати на оборону та оборонне виробництво для "міцного альянсу".

Great first call with @SecDef Pete Hegseth! To deter and defend we have to stay strong, united, and ready - and that’s what #NATO is doing every day. Looking forward to working with you to further ramp up defence spending and defence production for a strong alliance. — Mark Rutte (@SecGenNATO) January 29, 2025