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Генсек НАТО провів першу розмову із міністром оборони Штатів

Він заявив, що чекає співпраці, щоб збільшувати витрати на оборону. 

Генсек НАТО провів першу розмову із міністром оборони Штатів
Генсек НАТО Марк Рютте під час візиту до Києва
Фото: ОПУ

Генсек НАТО Марк Рютте провів першу телефонну розмову із міністром оборони США Пітом Хегсетом. Він очікує співпраці із Штатами, щоб збільшувати витрати на оборону. 

Про це він написав у соцмережі Х. 

"Чудовий перший дзвінок із Пітом Хегсетом! Щоб стримувати та захищатися, ми маємо залишатися сильними, об’єднаними та готовими – і це те, що НАТО робить щодня", – зазначив очільник Альянсу. 

Він додав, що "з нетерпінням чекає" співпраці, щоб у подальшому збільшувати витрати на оборону та оборонне виробництво для "міцного альянсу".

  • Недавно генеральний секретар НАТО Марк Рютте визнав, що президент США Дональд Трамп має рацію, вимагаючи від європейських союзників витрачати більше на оборону.
  • Дональд Трамп неодноразово закликав союзників по НАТО витрачати більше на оборону, погрожуючи виходом США з Альянсу. 
  • За інформацією Financial Times, Трамп вимагатиме від країн-членів НАТО збільшити витрати на оборону до 5 відсотків ВВП.
  • Тим часом комісар ЄС з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс хоче, щоб у наступному семирічному бюджеті ЄС було близько 100 мільярдів євро на оборону.
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