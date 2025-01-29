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У Південному Судані унаслідок авакатастрофи загинули 20 людей

Літак перевозив персонал нафтопромислу 28-денної зміни.

У Південному Судані унаслідок авакатастрофи загинули 20 людей
Авіакатастрофа у Південному Судані
Фото: Sudans Post

У штаті Юніті, що у Південному Судані, унаслідок катастрофи літака загинули 20 людей, серед них і 2 пілотів. Загалом на борту повітряного судна перебувала 21 особа.

Про це пише Sudans Post та Reuters.

Літак розбився в аеропорту нафтового родовища Юніті вранці в середу, коли він прямував до столиці Джуба.

Більшість загиблих були громадянами Південного Судану. Також загинули двоє громадян Китаю та один громадянин Індії.

Літак перевозив персонал нафтопромислу з Бентіу до Джуби після того, як вони завершили 28-денну зміну на нафтовому родовищі.

Про причини авіакатастрофи не повідомляють, їх оприлюднять після відповідних перевірок. 

  • Наприкінці грудня минулого року в авіакатастрофі у Південній Кореї загинули 179 людей.
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