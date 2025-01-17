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ЗМІ: в обох двигунах літака, що розбився в Південній Кореї, знайшли пташині пір'я та кров

Зіткнення з птахами, яке вплинуло б на обидва двигуни літака, є рідкісним явищем у світовій авіації.

ЗМІ: в обох двигунах літака, що розбився в Південній Кореї, знайшли пташині пір'я та кров
Фото: EPA/UPG

Слідчі виявили пташині пір'я та кров в обох двигунах літака Jeju Air, який розбився в Південній Кореї у грудні, убивши 179 людей. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело, яке знайоме з результатами розслідування інциденту.

Літак Boeing 737-800, який вилетів зі столиці Таїланду Бангкока до округу Муан на південному заході Південної Кореї, приземлився без шасі та вилетів за межі злітно-посадкової смуги аеропорту, загорівшись після зіткнення з насипом.

Лише двоє членів екіпажу в хвості літака пережили наймасштабнішу авіаційну катастрофу на території Південної Кореї.

За інформацією влади, приблизно за чотири хвилини до аварії один із пілотів повідомив про зіткнення з птахом і оголосив надзвичайну ситуацію, перш ніж розпочати відхід і спробувати приземлитися на протилежному смуги. За дві хвилини до того, як пілот оголосив екстрений виклик “Mayday”, диспетчерська служба закликала бути обережними через “активність птахів” у цьому районі.

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У січні слідчі заявили, що на одному з двигунів, знайдених на місці аварії, знайшли пір’я, а відео видно, що птах врізався в двигун.

Додамо, дві чорні скриньки літака ‒ ключові для з'ясування причини катастрофи ‒ припинили запис приблизно за чотири хвилини до аварії.

Сім Джай-дон, колишній слідчий з міністерства транспорту, зазначив, що відсутність даних стала несподіванкою, і припустив, що все живлення, включно з резервним, могло бути відключено. А таке трапляється рідко.

Зіткнення з птахами, яке вплинуло б на обидва двигуни, також є рідкісним явищем у світовій авіації. Відомо про успішну посадку пілотами літака без загиблих у таких ситуаціях, зокрема приводнення на річку Гудзон в США в 2009 році, яке отримало назву “Диво на Гудзоні”.

Фото: EPA/UPG

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