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До Києва прибула голова МЗС Словенії Таня Файон

Вона візьме участь у міністерській зустрічі "Україна-Південно-Східна Європа".

До Києва прибула голова МЗС Словенії Таня Файон
Голова МЗС Словенії Таня Файон
Фото: МЗС Словенії

Міністр закордонних справ Словенії Таня Файон приїхала до Києва у п'ятницю, 17 січня. Її запросив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Про це повідомляє пресслужба МЗС Словенії.

Файон візьме участь у міністерській зустрічі "Україна-Південно-Східна Європа", на якій обговорять питання підтримки України.

"Вони говоритимуть із колегами про подальшу підтримку України, відбудову країни та пошук мирного рішення", - сказано у повідомленні.

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