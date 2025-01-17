Вона візьме участь у міністерській зустрічі "Україна-Південно-Східна Європа".

Міністр закордонних справ Словенії Таня Файон приїхала до Києва у п'ятницю, 17 січня. Її запросив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Про це повідомляє пресслужба МЗС Словенії.

Файон візьме участь у міністерській зустрічі "Україна-Південно-Східна Європа", на якій обговорять питання підтримки України.

"Вони говоритимуть із колегами про подальшу підтримку України, відбудову країни та пошук мирного рішення", - сказано у повідомленні.