Міністр закордонних справ Словенії Таня Файон приїхала до Києва у п'ятницю, 17 січня. Її запросив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
Про це повідомляє пресслужба МЗС Словенії.
Файон візьме участь у міністерській зустрічі "Україна-Південно-Східна Європа", на якій обговорять питання підтримки України.
"Вони говоритимуть із колегами про подальшу підтримку України, відбудову країни та пошук мирного рішення", - сказано у повідомленні.
Ministrica @tfajon se na povabilo 🇺🇦 zunanjega ministra Andrija Sibihe v Kijevu udeležuje ministrskega srečanja Ukrajina 🇺🇦 - Jugovzhodna Evropa. S kolegi bodo govorili o nadaljnji podpori Ukrajini, obnovi države & iskanju rešitve za mir. pic.twitter.com/Idt4CZxKGP— MFEA Slovenia (@MZEZ_RS) January 17, 2025