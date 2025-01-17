Нові санкції для ухилянтів: заочні штрафи й арешти рахунків
Нові санкції для ухилянтів: заочні штрафи й арешти рахунків
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
У родини посадовиці податкової з Івано-Франківщини конфіскують люксовий автомобіль
У родини посадовиці податкової з Івано-Франківщини конфіскують люксовий автомобіль
​Уроки наступальних операцій України 2022–2023 років
​Уроки наступальних операцій України 2022–2023 років
У Києві працювало ППО. Є падіння уламків у п'яти районах (оновлено)
У Києві працювало ППО. Є падіння уламків у п'яти районах (оновлено)
Придністров’я і енергетична криза: ​«газлайтинг» по-молдовськи
Придністров’я і енергетична криза: ​«газлайтинг» по-молдовськи
Предстоятелі ПЦУ і УГКЦ обговорили можливість відновлення Студійної групи Київської Церкви
Предстоятелі ПЦУ і УГКЦ обговорили можливість відновлення Студійної групи Київської Церкви
Залужний підтвердив план України і Британії підписати сторічну угоду
Залужний підтвердив план України і Британії підписати сторічну угоду
Верховна Рада ухвалила закон про охорону психічного здоров'я
Верховна Рада ухвалила закон про охорону психічного здоров'я
ГоловнаСвіт

Пожежі в Каліфорнії: ураганні вітри послабшали

За останніми даними загинуло щонайменше 27 людей, вогонь знищив понад 12 000 будівель.

Пожежі в Каліфорнії: ураганні вітри послабшали
Фото: EPA/UPG

В американському Лос-Анджелесі ураганні вітри, які роздмухували полум'я та перешкоджали вогнеборцям гасити масштабні пожежі, тепер послабшали до легших поривів, пише BBC.

Рятувальники досягнули прогресу в локалізації двох найбільших пожеж, які горіли на загальній площі близько 16 187 гектарів.

“Пожежники, які борються з двома пожежами, що спричиняли руйнування в Лос-Анджелесі протягом дев’яти днів, отримали перепочинок у четвер”, ‒ зазначає видання.

Під час найгірших пожеж в історії другого найбільшого міста Америки загинуло щонайменше 27 людей загинули, вогонь знищив понад 12 000 будівель.

Дві найбільші пожежі, “Ітон” і “Палісейдс”, все ще тривають ‒ після понад тижня. Їх допомагають гасити пожежники з Мексики та Канади.

Фото: EPA/UPG

Чиновники заявили, що за останні 24 години пожежа практично не розросталася, але підкреслили, що сухе паливо, що не згоріло, у поєднанні з низькою вологістю може становити загрозу ‒ попри послаблення вітру.

За словами шерифа округу Лос-Анджелес Роберта Луни, близько 82 400 жителів Каліфорнії отримали наказ про евакуацію.

За словами Луни, заарештували 47 осіб, пов'язаних з мародерством і порушенням порядку місцевої евакуації та комендантської години.

Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies