В американському Лос-Анджелесі ураганні вітри, які роздмухували полум'я та перешкоджали вогнеборцям гасити масштабні пожежі, тепер послабшали до легших поривів, пише BBC.

Рятувальники досягнули прогресу в локалізації двох найбільших пожеж, які горіли на загальній площі близько 16 187 гектарів.

“Пожежники, які борються з двома пожежами, що спричиняли руйнування в Лос-Анджелесі протягом дев’яти днів, отримали перепочинок у четвер”, ‒ зазначає видання.

Під час найгірших пожеж в історії другого найбільшого міста Америки загинуло щонайменше 27 людей загинули, вогонь знищив понад 12 000 будівель.

Дві найбільші пожежі, “Ітон” і “Палісейдс”, все ще тривають ‒ після понад тижня. Їх допомагають гасити пожежники з Мексики та Канади.

Фото: EPA/UPG

Чиновники заявили, що за останні 24 години пожежа практично не розросталася, але підкреслили, що сухе паливо, що не згоріло, у поєднанні з низькою вологістю може становити загрозу ‒ попри послаблення вітру.

За словами шерифа округу Лос-Анджелес Роберта Луни, близько 82 400 жителів Каліфорнії отримали наказ про евакуацію.

За словами Луни, заарештували 47 осіб, пов'язаних з мародерством і порушенням порядку місцевої евакуації та комендантської години.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG