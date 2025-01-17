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ЗМІ: офіс Нетаньягу підтвердив схвалення угоди про припинення вогню у Смузі Гази

Кабінет безпеки проведе засідання в п'ятницю, уряд затвердить угоду в суботу.

ЗМІ: офіс Нетаньягу підтвердив схвалення угоди про припинення вогню у Смузі Гази
Південь Смуги Гази, 17 вересня 2024 року
Фото: EPA/UPG

Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу підтвердив, що переговорні групи Ізраїлю та ХАМАСу підписали угоду у Досі про припинення вогню та звільнення заручників у Смузі Гази.

Про це повідомляє Times of Israel.

У заяві йдеться про те, що прем'єр скликав засідання кабінету безпеки в п'ятницю, щоб проголосувати за угоду.

Представник Нетаньягу каже, що засідання повного складу кабінету не відбудеться до вечора суботи, оскільки противники угоди мають мати добу для подання петиції про її оскарження до Верховного суду. А засідання у п'ятницю вдень не дасть їм достатньо часу, щоб зробити це, оскільки багато хто з них релігійний і дотримується Шабату.

Проведення повного засідання кабінету міністрів у суботу означає, що 24-годинний пільговий період для подачі петицій не закінчиться до вечора неділі, а це означає, що угода набуде чинності лише у понеділок ‒ на день пізніше, аніж заплановано. 

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Ізраїльська переговорна група зателефонувала Нетаньягу, щоб повідомити про досягнення угоди. Також були поінформовані родини 98 ще живих заручників.

“Держава Ізраїль віддана досягненню всіх цілей війни, включно з поверненням всіх наших заручників ‒ як живих, так і мертвих”, ‒ додає офіс Нетаньягу.

  • ЗМІ повідомляли, що 15 січня переговорники досягли угоди про припинення вогню в Смузі Гази між Ізраїлем і ХАМАС. Вона передбачає шеститижневу початкову фазу припинення вогню і включає поступове виведення ізраїльських військ із Гази та звільнення заручників, яких утримує ХАМАС. Натомість Ізраїль звільняє ув'язнених палестинців.
  • ХАМАС має звільнити 33 заручників в обмін на ув'язнених із ізраїльських в'язниць. В обмін на кожного громадянського заручника ХАМАС отримає 30 засуджених, кожного військовослужбовця – 50 ув'язнених.
  • У Смугу Гази також мають направити 600 вантажівок з гуманітарною допомогою та поступово вивести війська ЦАХАЛ.
  • Вчора в Офісі Нетаньягу заявили, що ХАМАС відмовився від деяких домовленостей в угоді.
  • Financial Times написав, що ультраправі союзники Нетаньягу погрожують піти з уряду, якщо угоду схвалять. Втрата прем'єром союзників може призвести до дострокових виборів в Ізраїлі.
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