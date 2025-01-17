ЗМІ: офіс Нетаньягу підтвердив схвалення угоди про припинення вогню у Смузі Гази

Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу підтвердив, що переговорні групи Ізраїлю та ХАМАСу підписали угоду у Досі про припинення вогню та звільнення заручників у Смузі Гази.

Про це повідомляє Times of Israel.

У заяві йдеться про те, що прем'єр скликав засідання кабінету безпеки в п'ятницю, щоб проголосувати за угоду.

Представник Нетаньягу каже, що засідання повного складу кабінету не відбудеться до вечора суботи, оскільки противники угоди мають мати добу для подання петиції про її оскарження до Верховного суду. А засідання у п'ятницю вдень не дасть їм достатньо часу, щоб зробити це, оскільки багато хто з них релігійний і дотримується Шабату.

Проведення повного засідання кабінету міністрів у суботу означає, що 24-годинний пільговий період для подачі петицій не закінчиться до вечора неділі, а це означає, що угода набуде чинності лише у понеділок ‒ на день пізніше, аніж заплановано.

Ізраїльська переговорна група зателефонувала Нетаньягу, щоб повідомити про досягнення угоди. Також були поінформовані родини 98 ще живих заручників.

“Держава Ізраїль віддана досягненню всіх цілей війни, включно з поверненням всіх наших заручників ‒ як живих, так і мертвих”, ‒ додає офіс Нетаньягу.