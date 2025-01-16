Офіс Нетаньягу заявив, що ХАМАС відмовляється від низки домовленостей в угоді про Смугу Газу

Офіс прем’єр-міністра Ізраїлю стверджує, що терористичне угруповання ХАМАС відмовилося від деяких домовленостей в угоді про припинення бойових дій у Смузі Гази, пише The Times of Israel.
У заяві йдеться, що теругруповання в останню хвилину створює “кризу” для завершення угоди про звільнення заручників.
“ХАМАС порушує домовленості та в останню хвилину створює кризу, яка перешкоджає досягненню угоди”, ‒ йдеться в заяві уряду.
“Ізраїльський кабінет міністрів не збиратиметься, доки посередники не повідомлять Ізраїль, що ХАМАС прийняв усі елементи угоди”, ‒ додали урядовці.
Минулої ночі прем’єр-міністр Катару, а також президент США Джо Байден і обраний президент США Дональд Трамп оголосили, що угода була досягнута, але прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу продовжував наполягати на тому, що остаточна угода не підписана і неузгодженими залишається низка важливих деталей.
- Раніше ЗМІ повідомляли, що 15 січня переговорники досягли угоди про припинення вогню в Смузі Гази між Ізраїлем і ХАМАС. Вона передбачає шеститижневу початкову фазу припинення вогню і включає поступове виведення ізраїльських військ із Гази та звільнення заручників, яких утримує ХАМАС. Натомість Ізраїль звільняє ув'язнених палестинців.
- ХАМАС має звільнити 33 заручників в обмін на ув'язнених із ізраїльських в'язниць. В обмін на кожного громадянського заручника ХАМАС отримає 30 засуджених, кожного військовослужбовця – 50 ув'язнених.
- У Смугу Гази також мають направити 600 вантажівок з гуманітарною допомогою та поступово вивести війська ЦАХАЛ.