Офіс Нетаньягу заявив, що ХАМАС відмовляється від низки домовленостей в угоді про Смугу Газу

"Теругруповання в останню хвилину створює “кризу” для завершення угоди про звільнення заручників".

Офіс прем’єр-міністра Ізраїлю стверджує, що терористичне угруповання ХАМАС відмовилося від деяких домовленостей в угоді про припинення бойових дій у Смузі Гази, пише The Times of Israel.

У заяві йдеться, що теругруповання в останню хвилину створює “кризу” для завершення угоди про звільнення заручників.

“ХАМАС порушує домовленості та в останню хвилину створює кризу, яка перешкоджає досягненню угоди”, ‒ йдеться в заяві уряду.

“Ізраїльський кабінет міністрів не збиратиметься, доки посередники не повідомлять Ізраїль, що ХАМАС прийняв усі елементи угоди”, ‒ додали урядовці.

Минулої ночі прем’єр-міністр Катару, а також президент США Джо Байден і обраний президент США Дональд Трамп оголосили, що угода була досягнута, але прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу продовжував наполягати на тому, що остаточна угода не підписана і неузгодженими залишається низка важливих деталей.