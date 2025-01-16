Туск заявив, що РФ планувала теракти у літаках по усьому світу

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив у середу, що Росія планувала здійснити теракти у літаках по всьому світу.

Про це пише The Guardian.

"Остання інформація може підтвердити справедливість побоювань, що Росія планувала терористичні акти в повітрі не тільки проти Польщі", – сказав очільник польського уряду на прес-конференції у Варшаві. Більше деталей чи пояснень він не надав, але додав, що Варшава брала участь у протидії диверсіям, які проводила Росія.

Він згадав про випадки із запальними посилками, які відбулися в Великобританії, Німеччині та Польщі влітку.

Раніше цього тижня видання New York Times писало про те, що високопоставлені чиновники Білого дому прослухали розмови між високопосадовцями російської військової розвідки. Росіяни, як повідомляє газета, назвали запальні пристрої "тестовим запуском" для нападу на США.

Видання пише про те, що президент США Джо Байден надіслав високопосадовців, щоб попередити Путіна, що Вашингтон вважатиме Москву відповідальною за «підтримку тероризму», якщо такі дії продовжуватимуться.

Пристрої, які помітили в Бірмінгемі та Лейпцигу, спочатку були відправлені з Литви, принаймні один з них був захований у масажері.

У вересні тодішній голова внутрішньої розвідки Німеччини Томас Гальденванг заявив Бундестагу, що якби посилка з Лейпцига почала горіти під час польоту, «це призвело б до катастрофи».