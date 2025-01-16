У прощальній промові Байден заявив, що у США "формується олігархія"

Він також запропонував внести зміни до Конституції, щоб жоден президент не був захищений від злочинів, які він чи вона вчиняє під час перебування на посаді.

Президент США Джо Байден під час своєї прощальної промови на посту президента заявив, що у Штатах "формується олігархія", і це може завдати шкоди демократії.

Про це пише Financial Times та The Washington Post.

Він сказав, що хоче попередити країну про "небезпечну концентрацію влади в руках дуже небагатьох надбагатих людей" і про небезпеку того, що "зловживання владою залишиться без контролю".

Очільник Штатів припустив, що штучний інтелект може "породити нові загрози правам, способу життя та конфіденційності". Також Байден поскаржився на "розвал" вільної преси і попередив, що компанії соціальних мереж відмовилися від спроб перевіряти інформацію, яку вони поширюють, посилаючись на нещодавнє рішення Марка Цукерберга припинити перевірку фактів у Facebook та Instagram.

Зазначають, що коментарі Байдена також стосуються найближчих союзників Дональда Трампа, зокрема мільярдера Ілона Маска, власника платформи X і засновника виробника електромобілів Tesla, який надав величезну фінансову підтримку кампанії Трампа і став одним із його найближчих союзників.

Деякі з топ-менеджерів Кремнієвої долини, такі як Джефф Безос, засновник Amazon та Марк Цукерберг, засновник та власник Meta, також підтримали Трампа після його перемоги на виборах і, як очікується, займуть перші місця на церемонії інавгурації у Вашингтоні.

Президент перерахував заходи, які, за його словами, повинні бути введені для запобігання зловживання владою лідерами технологій і уряду. Він закликав переглянути податковий кодекс, щоб змусити мільярдерів "сплачувати свою справедливу частку", витягнути тіньові гроші з політики, заборонити членам Конгресу торгувати акціями та обмежити строк перебування суддів у Верховному суді.

Байден припустив, що країні потрібна поправка до Конституції, щоб прояснити, що жоден президент не захищений від злочинів, які він чи вона вчиняє під час перебування на посаді.

Рейтинги Байдена впали до мінімуму: лише 36,7% американців схвалюють його роботу на посаді, а 55,8% – не схвалюють. Проте він заявив, що для того, щоб оцінити його роботу, потрібний час.

"Потрібен час, щоб відчути повний вплив усього, що ми зробили разом, але насіння посіяно, воно ростиме й цвістиме ще десятиліттями", – сказав він.

Крім цього він нагадав про угоду між ХАМАС та Ізраїлем про припинення вогню і звільнення заручників.

"Цей план був розроблений і узгоджений моєю командою, і він буде в основному реалізований новою адміністрацією. Ось чому я сказав моїй команді тримати нову адміністрацію в повній мірі в курсі", – додав Байден.

Що стосується зовнішньої політики, то президент сказав, що його адміністрація зміцнила НАТО. Він зазначив, що Україна залишається вільною, і США вийшли вперед у своїй конкуренції з Китаєм.