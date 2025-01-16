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У Німеччині поліція розслідує поширення ультраправами фейкових квитків на “депортацію”

Регіональне відділення ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" поширювало фальшиві "квитки на літак", щоб пропагувати депортацію людей до "безпечної рідної країни".

У Німеччині поліція розслідує поширення ультраправами фейкових квитків на “депортацію”
Фото: pressa.rv.ua

Поліція Німеччини розпочала кримінальне розслідування після того, як у південно-західному місті Карлсруе місцеве відділення ультраправої партії “Альтернатива для Німеччини” (АдН) поширили близько 30 тисяч підроблених квитків на літаки для “депортації”.

Про це повідомляє Німецька хвиля.

Листівки, які нагадують класичні посадкові талони на літак, рекламують односторонній переліт із Німеччини до “безпечної країни походження” для пасажира на ім'я “нелегальний іммігрант” 23 лютого, у день федеральних виборів у Німеччині.

Представник партії “АдН” у Карлсруе підтвердив, що ініціатива є частиною місцевої виборчої кампанії політсили, і заявив, що листівки розповсюджуються серед усіх виборців, які мають право голосу.

Політики з місцевого відділення німецької “Лівої партії” заявили, що їх знайшли в поштових скриньках жителів Карлсруе з міграційним походженням. Вони заявили, що висуватимуть обвинувачення за розпалювання ненависті.

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Сахра Міроу, голова регіональної Лівої партії землі Баден-Вюртемберг, де розташований Карлсруе, зазначила, що через рекламну кампанію AfD “показує своє справжнє обличчя, роз'єднує наше суспільство і поширює ненависть”.

Мер Карлсруе Франк Ментруп з лівоцентристської Соціал-демократичної партії (SPD) також заявив, що АдН перетнула червону лінію, а такі листівки посилюють відчуття незахищеності та страху.

Вчора в Берліні речник федерального уряду назвав кампанію "нетактавною", але заявив, що розслідування інцидентів є відповідальністю відповідних органів.

  • Німецька газета Welt am Sonntag (недільний випуск щоденної газети Die Welt) опублікувала 28 грудня колонку Ілона Маска, де той висловився за підтримку партії АдН. На знак протесту голова відділу блогів видання Єва Марі Когель оголосила про звільнення. 
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