Найбільша економіка Європи скоротилася на 0,2% у 2024 році.

Економіка Німеччини скоротилася другий рік поспіль у 2024 році, що акцентує серйозність спаду, з яким зіткнулася європейська виробнича база.

Про це пише Financial Times.

Федеральне статистичне управління заявило, що найбільша економіка Європи скоротилася на 0,2% минулого року після скорочення на 0,3% у 2023 році. Економісти очікували зниження на 0,2%.

“Німеччина переживає найтривалішу стагнацію у своїй повоєнній історії”, ‒ сказав економіст мюнхенського економічного аналітичного центру Ifo Тімо Вольмерсхойзер.

Він додав, що країна також значно відстає в міжнародному порівнянні.

“Підтвердження того, що Німеччина переживає одну із найзатяжніших економічних криз за десятиліття, прийшло за шість тижнів до вирішальних позачергових виборів”, ‒ зазначає FT.

Фрідріх Мерц, голова правоцентристського Християнсько-демократичного союзу, який, найімовірніше, стане наступним канцлером Німеччини, проводить кампанію за реформи, обіцяючи скоротити бюрократичну тяганину та податки, а також зменшити соціальну допомогу для непрацюючих людей.

У той час як виробництво в приватному секторі скоротилося, державне споживання різко зросло на 2,6% порівняно з 2023 роком.

За три місяці до грудня виробництво впало на 0,1% порівнюючи з третім кварталом.

Головний економіст Deutsche Bank Робін Вінклер зазначив, що скорочення в четвертому кварталі стало “сюрпризом” і викликало “занепокоєння”.

“Якщо це підтвердиться, економіка втратить подальший імпульс до кінця року”, ‒ сказав він, припустивши, що це, ймовірно, спричинено “політичною невизначеністю в Берліні та Вашингтоні”.

У грудні Бундесбанк заявив, що цього року стагнація продовжиться, прогнозуючи зростання лише на 0,1% та попереджаючи, що торгова війна зі США спровокує ще один рік економічного спаду. Раніше обраний президент США Дональд Трамп пообіцяв запровадити загальні мита до 20% на весь імпорт США.

Зараз Німеччина бореться з кризою в автомобільній промисловості, спричиненою китайською конкуренцією та дорогим переходом на електромобілі, а також високими цінами на енергоносії та низьким споживчим попитом.

У Німеччині фактично не спостерігалося істотного економічного зростання з початку пандемії, промислове виробництво коливалося більш ніж на 10% нижче свого піку, а рівень безробіття знову почав зростати після того, як впав до рекордно низького рівня.