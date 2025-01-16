Сполучені Штати, Росія та Китай раніше були єдиними країнами, які випробували цю можливість.

Індія стала четвертою країною, яка успішно здійснила безпілотне стикування в космосі, що вважається ключовим моментом для майбутніх місій, пише CNN.

Видання зазначає, що Нью-Делі зміцнює своє становище як світова космічна держава.

Сполучені Штати, Росія та Китай раніше були єдиними країнами, які розробили та випробували можливість стикування.

“Стикування космічного корабля успішно завершено! Історичний момент”, ‒ заявила Індійська організація космічних досліджень (ISRO).

Місія індійського космічного агентства під назвою “Space Docking Experiment (SpaDex)” включала виведення двох невеликих космічних кораблів вагою близько 220 кілограмів кожен на низьку навколоземну орбіту. Два космічні кораблі, названі Target і Chaser, стартували з Космічного центру імені Сатіша Дхавана в південному штаті Андхра-Прадеш 30 грудня на борту ракети PSLV індійського виробництва.

У четвер вони “провели рандеву” перед стиковкою.

“Місія SpaDex в Індії знаменує собою початок нової ери в дослідженні космосу, демонструючи технологічну майстерність і амбіції Індії”, ‒ заявив міністр з питань космосу Джітендра Сінгх.

Технологія стикування є критично важливою для майбутніх космічних зусиль, таких як обслуговування супутників і у випадках, коли для досягнення цілей місії потрібні численні запуски ракет.

За даними ISRO, технологія стикування, розроблена всередині країни, матиме вирішальне значення, якщо Індія хоче досягти успіху в реалізації своїх амбіцій щодо відправки громадянина країни на Місяць, будівництва власної космічної станції та отримання місячних зразків.

Технологія дозволить Індії передавати матеріали з одного супутника або космічного корабля на інший, наприклад, корисні вантажі, місячні зразки або, зрештою, людей у космосі, сказав Сінгх журналістам на пресконференції 31 грудня.