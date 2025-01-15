МЗС Вірменії вручило ноту протесту послу Росії

Приводом для цього стали "наративи, спрямовані проти суверенітету та територіальної цілісності" Вірменії, озвучені у програмі російського пропагандиста Кисельова.

МЗС Вірменії викликало посла Росії Сергія Копиркіна та вручило йому ноту протесту.

Про це повідомляє “Радіо Свобода”.

“Приводом для цього стали "наративи, спрямовані проти суверенітету та територіальної цілісності" республіки, у випуску програми "Вісті тижня" від 12 січня цього року на каналі "Росія 1", - йдеться у повідомленні.

У цьому випуску один із сюжетів був присвячений відносинам між Вірменією та Азербайджаном. Зокрема, Дмитро Кисельов стверджував, що Єреван ігнорує "власні зобов'язання щодо тристоронньої угоди" та вимогу азербайджанського президента Ільхама Алієва відкрити Зангезурський коридор (дорога через Сюнікську область Вірменії, яка зв'яже Азербайджан з його ексклавом Нахічеванською Автономною Республікою).

Також Кисельов заявив, що вірменський проект розблокування транспортних комунікацій на Південному Кавказі "Перекресток світу" неприйнятний для азербайджанської сторони через "необхідність прокладання доріг складним рельєфом місцевості в горах".

Крім того, російський пропагандист повідомив, що запуск процесу вступу Вірменії до Євросоюзу і згортання відносин з Росією “нічим добрим не скінчиться”.

Міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян і держсекретар США Ентоні Блінкен підписали хартію про стратегічне партнерство.

Уряд Вірменії на своєму засіданні у четвер, 9 січня, схвалив проєкт закону "Про початок процесу вступу Республіки Вірменія до Євросоюзу".

Нікол Пашинян на зустрічі із заступником голови Єврокомісії Маргарітісом Схінасом 9 вересня оголосив про початок переговорів з ЄС щодо візового режиму між Вірменією та Євросоюзом.