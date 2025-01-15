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Опитування Світового економічного форуму: майже чверть опитаних головною загрозою року вважає ескалацію воєн

На другому місці серед побоювань – погодні катастрофи. 

Опитування Світового економічного форуму: майже чверть опитаних головною загрозою року вважає ескалацію воєн
світовий економічний форум
Фото: WEF

Майже чверть опитаних (23 %) політиків, бізнесменів та академіків, які братимуть участь у Світовому економічному форумі наступного тижня, вважають головною цьогорічною загрозою ескалації збройних конфліктів. Про це пише The Guardian

На другому місці серед побоювань – екстремальні погодні події. Цю відповідь підтримали 14 % з понад 900 опитаних. 

Також чотири з десяти відповідей стосувалися кліматичної кризи, коли йшлося про головні загрози на наступне десятиліття. 

"Криза клімату та природи вимагає термінової уваги та дій. У 2024 щорічне глобальне потепління досягло рекордних 1,54C вище середнього доіндустріального періоду, і багато частин світу пережили безпрецедентні катастрофічні погодні явища", – прокоментував керуючий директор Світового економічного форуму Гім Хуай Нео. 

Дві проблеми, пов’язані з технологічними інноваціями, були наступними у списку загроз: "місінформація та дезінформація", а потім "несприятливі наслідки технологій ШІ".

Цього року тижнева зустріч у межах форуму в Давосі проходитиме в тіні інавгурації Трампа, а новий президент виступить наступного четверга.

Організатори очікують, що в форумі візьмуть участь 60 глав держав і урядів, а також виконавчі директори та активісти. 

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