У США вважають, що ХАМАС завербував майже стільки нових членів, скільки втратив у війні з Ізраїлем

Вашингтон застерігає: якщо угоду не реалізують, то Смузі Гази загрожує безкінчена війна.

За оцінкою США, ХАМАС встигло завербувати майже таку ж кількість нових членів, яку організація втратила під час війни з Ізраїлем. Про це сказав державний секретар Ентоні Блінкен. Вашингтон вважає, що Смузі Гази загрожує безперервна війна, якщо Ізраїль і ХАМАС не підпишуть угоду про звільнення заручників та завершення боїв, пише The Telegraph.

У виступі в Атлантичній раді у вівторок Блінкен сказав, що бойовики ХАМАС весь час перегруповуються. Держсекретар також оприлюднив план розвитку подій у Смузі Гази на випадок успішного закінчення війни.

Серед варіантів – розміщення там миротворчого контингенту до того часу, поки не буде сформована нова адміністрація Палестини.

За даними джерел журналістів, угода про припинення війни передбачає три етапи. Заручників звільнятимуть почергово і обмінюватимуть на ув'язнених ХАМАСу, доки не виконають всі умови для повного виведення ізраїльських військ зі Смуги Гази. У вівторок увечері до столиці Катару, де проходили перемовини про припинення вогню, мала прибути делегація палестинського терористичного угруповання "Ісламський джихад". Вважається, що група захопила та утримувала низку заручників окремо від ХАМАС.

Ймовірно, угода про припинення війни повинна буде пройти голосування в ізраїльському кабінеті безпеки.

У понеділок радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що угода про перемир'я може бути завершена цього тижня.

У вівторок вночі близько 2000 людей зібралися на площі в Тель-Авіві, вимагаючи повернення усіх заручників, утримуваних у Газі.

Війна між Ізраїлем і ХАМАС