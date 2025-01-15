У США вважають, що ХАМАС завербував майже стільки нових членів, скільки втратив у війні з Ізраїлем

За оцінкою США, ХАМАС встигло завербувати майже таку ж кількість нових членів, яку організація втратила під час війни з Ізраїлем. Про це сказав державний секретар Ентоні Блінкен. Вашингтон вважає, що Смузі Гази загрожує безперервна війна, якщо Ізраїль і ХАМАС не підпишуть угоду про звільнення заручників та завершення боїв, пише The Telegraph.
У виступі в Атлантичній раді у вівторок Блінкен сказав, що бойовики ХАМАС весь час перегруповуються. Держсекретар також оприлюднив план розвитку подій у Смузі Гази на випадок успішного закінчення війни.
Серед варіантів – розміщення там миротворчого контингенту до того часу, поки не буде сформована нова адміністрація Палестини.
За даними джерел журналістів, угода про припинення війни передбачає три етапи. Заручників звільнятимуть почергово і обмінюватимуть на ув'язнених ХАМАСу, доки не виконають всі умови для повного виведення ізраїльських військ зі Смуги Гази. У вівторок увечері до столиці Катару, де проходили перемовини про припинення вогню, мала прибути делегація палестинського терористичного угруповання "Ісламський джихад". Вважається, що група захопила та утримувала низку заручників окремо від ХАМАС.
Ймовірно, угода про припинення війни повинна буде пройти голосування в ізраїльському кабінеті безпеки.
У понеділок радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що угода про перемир'я може бути завершена цього тижня.
У вівторок вночі близько 2000 людей зібралися на площі в Тель-Авіві, вимагаючи повернення усіх заручників, утримуваних у Газі.
Війна між Ізраїлем і ХАМАС
- Війна між Ізраїлем і ХАМАС триває з жовтня 2023-го, відколи терористи напали на ізраїльську територію і захопили заручників. Після відбиття нападу Ізраїль розпочав наступ на територію Смугу Гази, і до нині його війська перебувають на цій території.
- За час війни вдалося домовитися лише про одне тижневе припинення вогню, під час якого був обмін частиною утримуваних людей. Однак потім сторони звинуватили одна одну в зриві домовленостей і протистояння поновилося.
- Точна кількість жертв і поранених унаслідок понад річної активної фази війни невідома. Палестинська сторона оцінювала свої втрати у понад 45 900 людей. За попередніми даними, втрати Ізраїлю склали близько 1700. У воєнних злочинах звинуватили обидві сторони, і щодо ізраїльського прем'єр-міністра, як і щодо верхівки ХАМАС, є ордери на арешт від Міжнародного кримінального суду.
- Нинішні переговори про мир проводили за участі посередників. За даними журналістів, на переговорах у Досі був присутній Стів Віткофф, який стане представником США у питаннях Близького Сходу, коли Дональд Трамп повернеться на посаду президента США наступного тижня. Джерело у Сполучених Штатах повідомило, що там також був представник адміністрації президента Джо Байдена, який залишає свою посаду, Бретт Макгурк.