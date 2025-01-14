Одесит намагався продати в інтернеті унікальну фібулу I-II століття – артефакт часів Маркоманських війн Риму
Одесит намагався продати в інтернеті унікальну фібулу I-II століття – артефакт часів Маркоманських війн Риму
У ТЦК міста Києва прокоментували ролики про "бусифікацію": затримати можуть за непокору співробітникам і поліції
У ТЦК міста Києва прокоментували ролики про "бусифікацію": затримати можуть за непокору співробітникам і поліції
FT: Судноверфі з Франції та Данії ремонтують російські танкери
FT: Судноверфі з Франції та Данії ремонтують російські танкери
«Хороша погана дівчинка»: хороший поганий фільм
«Хороша погана дівчинка»: хороший поганий фільм
Роман Костенко, полковник СБУ, народний депутат: «Я за те, щоб воювали всі. У нас катастрофічно не вистачає людей на фронті»
Роман Костенко, полковник СБУ, народний депутат: «Я за те, щоб воювали всі. У нас катастрофічно не вистачає людей на фронті»
Хто і як формує резерви. Післямова до скандалу з 155 бригадою
Хто і як формує резерви. Післямова до скандалу з 155 бригадою
Українська веслувальниця Жалінська, яка служила в Нацгвардії, виїхала до окупованого Приморська
Українська веслувальниця Жалінська, яка служила в Нацгвардії, виїхала до окупованого Приморська
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Удари по російській промисловості. Що потрібно розуміти
Удари по російській промисловості. Що потрібно розуміти
ГоловнаСвіт

ЗМІ: Христя Фріланд балотуватиметься на посаду глави Ліберальної партії Канади

Також Фріланд балотуватиметься на посаду премʼєр-міністра Канади.

ЗМІ: Христя Фріланд балотуватиметься на посаду глави Ліберальної партії Канади
Христя Фріланд виступає у Палаті громад в Оттаві (ілюстративне фото)
Фото: PC / Sean Kilpatrick

Ексміністерка фінансів Канади Христя Фріланд цього тижня планує оголосити про своє висунення кандидатом на посаду очільника Ліберальної партії Канади й премʼєр-міністра країни.

Про це повідомляє CBC News із посиланням на власні джерела.

“Джерела очікують, що Фріланд зробить офіційне оголошення до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа в понеділок”, - йдеться у матеріалі.

Кандидати мають оголосити про своє баллотування до 23 січня. Голосування за нового голову партії відбудеться 9 березня. 

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Зараз офіційно висунули свої кандидатури три кандидати: депутати Джеймі Батіст та Чандра Арія, а також екс-депутат Френк Бейліс, який зараз працює у приватному секторі.

  • 6 січня прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про свою відставку з посади лідера правлячої Ліберальної партії.

  • Торік у грудні один із колишніх ключових союзників Джастіна Трюдо Джагміт Сінгх заявив, що ініціює у січні висловлення вотуму недовіри уряду.

  • Ліберальна партія Трюдо, як відомо, не має більшості в Палаті представників, і досі вона покладалася на голоси партії Сінгха, щоб ухвалювати закони та підтримувати уряд. Сінгх і Трюдо мали формальну угоду про співпрацю, але лідер НДП вийшов з угоди у вересні цього року

  • Глава НДП також сказав, що балотуватиметься на посаду прем’єр-міністра на наступних виборах.

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies