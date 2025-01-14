ЗМІ: Христя Фріланд балотуватиметься на посаду глави Ліберальної партії Канади

Також Фріланд балотуватиметься на посаду премʼєр-міністра Канади.

Христя Фріланд виступає у Палаті громад в Оттаві (ілюстративне фото)

Ексміністерка фінансів Канади Христя Фріланд цього тижня планує оголосити про своє висунення кандидатом на посаду очільника Ліберальної партії Канади й премʼєр-міністра країни.

Про це повідомляє CBC News із посиланням на власні джерела.

“Джерела очікують, що Фріланд зробить офіційне оголошення до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа в понеділок”, - йдеться у матеріалі.

Кандидати мають оголосити про своє баллотування до 23 січня. Голосування за нового голову партії відбудеться 9 березня.

Зараз офіційно висунули свої кандидатури три кандидати: депутати Джеймі Батіст та Чандра Арія, а також екс-депутат Френк Бейліс, який зараз працює у приватному секторі.