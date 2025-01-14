ЗМІ: Христя Фріланд балотуватиметься на посаду глави Ліберальної партії Канади

Ексміністерка фінансів Канади Христя Фріланд цього тижня планує оголосити про своє висунення кандидатом на посаду очільника Ліберальної партії Канади й премʼєр-міністра країни.
Про це повідомляє CBC News із посиланням на власні джерела.
“Джерела очікують, що Фріланд зробить офіційне оголошення до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа в понеділок”, - йдеться у матеріалі.
Кандидати мають оголосити про своє баллотування до 23 січня. Голосування за нового голову партії відбудеться 9 березня.
Зараз офіційно висунули свої кандидатури три кандидати: депутати Джеймі Батіст та Чандра Арія, а також екс-депутат Френк Бейліс, який зараз працює у приватному секторі.
- 6 січня прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про свою відставку з посади лідера правлячої Ліберальної партії.
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Торік у грудні один із колишніх ключових союзників Джастіна Трюдо Джагміт Сінгх заявив, що ініціює у січні висловлення вотуму недовіри уряду.
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Ліберальна партія Трюдо, як відомо, не має більшості в Палаті представників, і досі вона покладалася на голоси партії Сінгха, щоб ухвалювати закони та підтримувати уряд. Сінгх і Трюдо мали формальну угоду про співпрацю, але лідер НДП вийшов з угоди у вересні цього року
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Глава НДП також сказав, що балотуватиметься на посаду прем’єр-міністра на наступних виборах.