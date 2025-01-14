Військово-морські сили Литви посилюють спостереження за кабелем NordBalt у Балтійському морі

Військово-морські сили (ВМС) посилюють спостереження за підводним силовим кабелем NordBalt між Литвою та Швецією у Балтійському морі, а армія та підприємство електропостачання Litgrid зміцнюють співпрацю у сфері захисту критично важливої підводної інфраструктури у морі, передає LRT.
Збройні сили Литви та Litgrid оголосили у понеділок про підписання угоди про співпрацю.
За словами військових, обидві сторони обмінюватимуться інформацією про помічені пошкодження, незвичайну діяльність, а також оновлюватимуть засоби безпеки.
"Угода встановлює важливу спільну мету для Литви – максимально можливу безпеку підводної електроенергетичної інфраструктури Балтійського моря", – сказав глава компанії Рокас Масюліс.
Шведські медіа у неділю повідомили про спроби пошкодити підводний силовий кабель NordBalt, який сполучає Литву та Швецію.
- 25 грудня фінський національний оператор електромереж Fingrid заявив про пошкодження підводного електрокабелю Estlink 2, який зʼєднує Фінляндію та Естонію.
- Згодом у пошкодженні кабелю запідозрили російський танкер Eagle S.
- Пізніше на місці обриву на дні Фінської затоки виявили слід від якоря завдовжки десятки кілометрів. Виявилося, що саме російський танкер проходив над кабелем у час обриву.
- Окружний суд Фінляндії у місті Гельсінкі залишив під арештом нафтовий танкер Eagle S, підозрюваного у пошкодженні кабелів.
- Ремонтні роботи пошкодженого кабелю Estlink 2 розраховані на сім місяців і вартуватимуть десятки мільйонів євро.