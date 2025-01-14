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Військово-морські сили Литви посилюють спостереження за кабелем NordBalt у Балтійському морі

У неділю шведські медіа повідомили про спроби пошкодити підводний силовий кабель NordBalt.

Військово-морські сили Литви посилюють спостереження за кабелем NordBalt у Балтійському морі
Фото: LRT

Військово-морські сили (ВМС) посилюють спостереження за підводним силовим кабелем NordBalt між Литвою та Швецією у Балтійському морі, а армія та підприємство електропостачання Litgrid зміцнюють співпрацю у сфері захисту критично важливої підводної інфраструктури у морі, передає LRT. 

Збройні сили Литви та Litgrid оголосили у понеділок про підписання угоди про співпрацю.

За словами військових, обидві сторони обмінюватимуться інформацією про помічені пошкодження, незвичайну діяльність, а також оновлюватимуть засоби безпеки.

"Угода встановлює важливу спільну мету для Литви – максимально можливу безпеку підводної електроенергетичної інфраструктури Балтійського моря", – сказав глава компанії Рокас Масюліс.

Шведські медіа у неділю повідомили про спроби пошкодити підводний силовий кабель NordBalt, який сполучає Литву та Швецію.

  • 25 грудня фінський національний оператор електромереж Fingrid заявив про пошкодження підводного електрокабелю Estlink 2, який зʼєднує Фінляндію та Естонію.
  • Згодом у пошкодженні кабелю запідозрили російський танкер Eagle S.
  • Пізніше на місці обриву на дні Фінської затоки виявили слід від якоря завдовжки десятки кілометрів. Виявилося, що саме російський танкер проходив над кабелем у час обриву. 
  • Окружний суд Фінляндії у місті Гельсінкі залишив під арештом нафтовий танкер Eagle S, підозрюваного у пошкодженні кабелів.
  • Ремонтні роботи пошкодженого кабелю Estlink 2 розраховані на сім місяців і вартуватимуть десятки мільйонів євро.
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