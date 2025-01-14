Військово-морські сили Литви посилюють спостереження за кабелем NordBalt у Балтійському морі

У неділю шведські медіа повідомили про спроби пошкодити підводний силовий кабель NordBalt.

Військово-морські сили (ВМС) посилюють спостереження за підводним силовим кабелем NordBalt між Литвою та Швецією у Балтійському морі, а армія та підприємство електропостачання Litgrid зміцнюють співпрацю у сфері захисту критично важливої підводної інфраструктури у морі, передає LRT.

Збройні сили Литви та Litgrid оголосили у понеділок про підписання угоди про співпрацю.

За словами військових, обидві сторони обмінюватимуться інформацією про помічені пошкодження, незвичайну діяльність, а також оновлюватимуть засоби безпеки.

"Угода встановлює важливу спільну мету для Литви – максимально можливу безпеку підводної електроенергетичної інфраструктури Балтійського моря", – сказав глава компанії Рокас Масюліс.

Шведські медіа у неділю повідомили про спроби пошкодити підводний силовий кабель NordBalt, який сполучає Литву та Швецію.