Україна, Румунія та Болгарія узгодили дії через масштабну екологічну катастрофу в Чорному морі, яку спричинили російські танкери

Міністерка захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук провела онлайн-зустріч з міністром довкілля, водних та лісових ресурсів Румуніїта в.о. Міністра навколишнього середовища та води Болгарії.

Про це повідомила міністерка захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук.

В результаті зустрічі міністри узгодили спільні кроки для взаємодії з міжнародними інституціями щодо масштабної екологічної катастрофи в Чорному морі, спричиненої забрудненням мазутом з російських танкерів.

Зазначається, що проблемою є відсутність верифікованих даних щодо наслідків аварії російських танкерів та поширення забруднення мазутом акваторії Чорного моря.

“Ми маємо доступ до інформації про цю ситуацію лише за допомогою кримських локальних медіа та обмеженої кількості супутникових знімків”, - зазначила Гринчук.

Як вона зауважила, інформація про забруднення мазутом є лише з кримських локальних медіа та обмеженої кількості супутникових знімків, які демонструють, що забруднення російським мазутом сягнуло Євпаторії.

“Попри те, що математичні моделі не демонструють рух плями на захід, наслідки аварії російських танкерів несуть ризики для всього Чорного моря. Йдеться про десятки кілометрів мазутної плівки на поверхні води вглиб Чорного моря, тисячі кілометрів забрудненого узбережжя, тисячі загиблих птахів та десятки дельфінів, порушені харчові ланцюги в екосистемах. За попередніми підрахунками екоінспекторів, витік мазуту наніс екосистемі Чорного моря матеріальної шкоди на суму понад 14 млрд доларів США”, - нагадала Гринчук.

Також Україна, Румунія та Болгарія домовилися координувати спільні зусилля щодо обмеження виходу у Чорне море застарілого російського флоту, який створює потенційні загрози для морської екосистеми.

Міністерка повідомила, що 27 січня кейс розглянуть на засіданні Підкомітету Міжнародної морської організації з питань запобігання забрудненню.