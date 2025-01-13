Українські прикордонники за тиждень вразили 3 танки та 12 гармат окупантів

Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) протягом минулого тижня вразили 3 танки та 12 гармат російських окупантів.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
З 6 по 12 січня українські прикордонники вразили:
-
танки – 3
-
гармати – 12
-
броньована техніка – 23
-
артилерійські установки – 8
-
автомобільна техніка – 99
-
БпЛА типу Shahed 136/131 – 19
-
склади БК та ПММ – 22
-
комплекси спостереження, засоби зв'язку та РЕБ – 61
-
позиції та укриття особового складу ворога – 309
-
БпЛА тактичного рівня – 67
-
понтонні переправи та маломірні плавзасоби – 4