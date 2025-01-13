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Українські прикордонники за тиждень вразили 3 танки та 12 гармат окупантів

Також за цей час бійці ДПСУ вразили 4 понтонні переправи та маломірні плавзасоби загарбників.

Українські прикордонники за тиждень вразили 3 танки та 12 гармат окупантів
Боєць ДПСУ на фронті
Фото: Пресслужба ДПСУ

Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) протягом минулого тижня вразили 3 танки та 12 гармат російських окупантів.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

З 6 по 12 січня українські прикордонники вразили:

  • танки – 3 

  • гармати – 12

  • броньована техніка – 23

  • артилерійські установки – 8

  • автомобільна техніка – 99

  • БпЛА типу Shahed 136/131 – 19

  • склади БК та ПММ – 22

  • комплекси спостереження, засоби зв'язку та РЕБ – 61

  • позиції та укриття особового складу ворога – 309

  • БпЛА тактичного рівня – 67

  • понтонні переправи та маломірні плавзасоби – 4

Бойова робота прикордонників за тиждень у цифрах
Фото: ДПСУ
Бойова робота прикордонників за тиждень у цифрах

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