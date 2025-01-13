Росіяни вивезли 12 українських дітей до РФ під виглядом "різдвяних канікул"

Російські окупанти вивезли дванадцять дітей з тимчасово окупованого Харцизька на Донеччині до Москви на так звані "різдвяні канікули".
Як інформує Центр національного спротиву, усі діти є вихованцями харцизького "соціального" притулку для тих, які втратили батьків внаслідок російського вторгнення. Також у притулку перебувають діти, які проживали на лінії зіткнення і втратили рідні домівки.
"Програма перебування українських дітей у московії – стандартна. Хлопчики та дівчатка залучаються до пропагандистських екскурсій місцями "слави" росії. Окрім цього малеча має "нагоду" пожити у російських сім’ях. Робиться це з одною найголовнішою для кремля метою – асимілювати українців і нав’язати їм російську ідентичність", — ідеться у повідомленні.
Кремль продовжує відкрито заперечувати право української нації на існування. Одним із аспектів цієї політики є спроби змінити самоідентифікацію українських дітей.
- РФ викрала з України понад 20 тисяч українських дітей. Проте існує високий ризик депортації ще 1,5 мільйона дітей, які лишаються на тимчасово окупованих територіях.
- Примусово переміщеним та депортованим змінюють персональні дані для того, аби рідні та Батьківщина не змогли їх віднайти та повернути.
- Відомі факти, що вивезені до РФ українські діти-сироти отримують неналежну медичну допомогу та мають не гідні умови перебування.