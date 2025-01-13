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Росіяни вивезли 12 українських дітей до РФ під виглядом "різдвяних канікул"

Дітей розселяють у російських сім'ях, щоб знищити українську ідентичність.

Росіяни вивезли 12 українських дітей до РФ під виглядом "різдвяних канікул"
Фото: Центр національного спротиву

Російські окупанти вивезли дванадцять дітей з тимчасово окупованого Харцизька на Донеччині до Москви на так звані "різдвяні канікули". 

Як інформує Центр національного спротиву, усі діти є вихованцями харцизького "соціального" притулку для тих, які втратили батьків внаслідок російського вторгнення. Також у притулку перебувають діти, які проживали на лінії зіткнення і втратили рідні домівки.

"Програма перебування українських дітей у московії – стандартна. Хлопчики та дівчатка залучаються до пропагандистських екскурсій місцями "слави" росії. Окрім цього  малеча має "нагоду" пожити у російських сім’ях. Робиться це з одною найголовнішою для кремля метою – асимілювати українців і нав’язати їм російську ідентичність", — ідеться у повідомленні.

Кремль продовжує відкрито заперечувати право української нації на існування. Одним із аспектів цієї політики є спроби змінити самоідентифікацію українських дітей. 

  • РФ викрала з України понад 20 тисяч українських дітей. Проте існує високий ризик депортації ще 1,5 мільйона дітей, які лишаються на тимчасово окупованих територіях. 
  • Примусово переміщеним та депортованим змінюють персональні дані для того, аби рідні та Батьківщина не змогли їх віднайти та повернути.
  • Відомі факти, що вивезені до РФ українські діти-сироти отримують неналежну медичну допомогу та мають не гідні умови перебування.
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