Росіяни вивезли 12 українських дітей до РФ під виглядом "різдвяних канікул"

Російські окупанти вивезли дванадцять дітей з тимчасово окупованого Харцизька на Донеччині до Москви на так звані "різдвяні канікули".

Як інформує Центр національного спротиву, усі діти є вихованцями харцизького "соціального" притулку для тих, які втратили батьків внаслідок російського вторгнення. Також у притулку перебувають діти, які проживали на лінії зіткнення і втратили рідні домівки.

"Програма перебування українських дітей у московії – стандартна. Хлопчики та дівчатка залучаються до пропагандистських екскурсій місцями "слави" росії. Окрім цього малеча має "нагоду" пожити у російських сім’ях. Робиться це з одною найголовнішою для кремля метою – асимілювати українців і нав’язати їм російську ідентичність", — ідеться у повідомленні.

Кремль продовжує відкрито заперечувати право української нації на існування. Одним із аспектів цієї політики є спроби змінити самоідентифікацію українських дітей.