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На фронті загинув військовий фотограф та оператор, воїн 92-ї бригади Руслан Ганущак

Він став одним із документалістів війни на Донбасі, фіксуючи злочини російських військових у Широкиному, Гранітному, Бердянському, Лебединському та Мар’їнці.

На фронті загинув військовий фотограф та оператор, воїн 92-ї бригади Руслан Ганущак
Руслан Ганущак
Фото: Facebook / Франко-Гражда

На фронті загинув воєнний фотограф і оператор, військовослужбовець Збройних сил України з Івано-Франківська Руслан Ганущак.

Про це повідомила прессекретарка Івано-Франківського обласного ТЦК та СП Наталія Коцкович, а також "Детектор медіа".

"Загинув мій друг. Руслан Ганущак - це людина-легенда, і я хочу, щоб про його працю заради перемоги знали всі", - написала Коцкович у фейсбуці.

Руслан, відомий за позивним "Остап". Він розпочав свою діяльність як воєнний оператор у 2014 році, будучи бійцем батальйону "Азов". Він став одним із документалістів війни на Донбасі, фіксуючи злочини російських військових у Широкиному, Гранітному, Бердянському, Лебединському та Мар’їнці.

Його роботи, включно з фільмом про грузинських добровольців "Брат за брата", були представлені у США, Британії та інших країнах світу. 

У 2016 році Руслан зняв документальний фільм про війну на Донбасі "Два дні в Іловайську" - про те, з чого починався Іловайський котел.

У 2022 році, вже як військовослужбовець 92-ї механізованої бригади ЗСУ, він продовжував свою місію і через фото та відео показувати світу правду про війну. Рік тому в Івано-Франківську відбулася виставка його світлин. 

14 квітня Руслану мало виповнитися 55 років.

За даними Інституту масової інформації, Руслан став 96-м медійником, який загинув унаслідок війни Росії проти України.

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