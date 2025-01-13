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Зросла кількість убитих внаслідок удару Росії по маршрутці в Херсоні: зупинилося серце фахівчині ГУ ДПС

Жінка перебувала в реанімації. 

Зросла кількість убитих внаслідок удару Росії по маршрутці в Херсоні: зупинилося серце фахівчині ГУ ДПС
Росіяни атакували автобус в Херсоні
Фото: Херсонська ОВА

Зросла кількість убитих росіянами людей під час удару дроном по маршрутці в Херсоні 6 січня. Померла фахівчиня Головного управління ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та Севастополі Лариса Іванівна Досенко.

Вона поверталася додому з роботи в той час як росіяни вирішили атакувати маршрутку з цивільними в Шуменському мікрорайоні. Про це повідомив у Telegram голова ОВА Прокудін. 

"Весь цей час жінка перебувала у реанімації. Лікарі до останнього боролися за її життя, втім поранення виявилися надто тяжкими. Ларисі Іванівні було 56 років, у неї залишилися мати та донька. Мої співчуття рідним і близьким. Світла пам'ять Ларисі Досенко. Її поважали багато херсонців. Не пробачимо. Щоденний кривавий терор має бути зупинений", – прокоментував він. 

6 січня російська армія скинула вибухівку на автобус із пасажирами в Херсоні. Тоді було відомо про одну загиблу людину і 9 поранених. Загиблим був спеціаліст відділу екології управління комунального господарства та благоустрою департаменту міського господарства Херсонської міської рад Володимир Шум. 

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