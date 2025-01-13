У Київській області через падіння уламків пошкоджені швидкі, медзаклад і гуртожиток

Тривога у області тривала майже 5 годин.

У Київській області уночі та ввечері працювала ППО. Є збиті цілі. Уламки пошкодили швидкі, медичний заклад і гуртожиток. Тривога тривала майже 5 годин.

Про це повідомили у Київській ОВА.

Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не допустили.

Унаслідок падіння уламків збитих цілей в одному з населених пунктів пошкоджено 4 приватні будинки, гуртожиток та медичний заклад. Пошкодження незначні: в будівлях вибиті вікна та посічені фасади. Також пошкоджено 3 автомобілі та авто екстреної медичної допомоги.