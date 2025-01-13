Двоє цивільних поранені унаслідок агресії ворога у Запорізькій області

Надійшло 27 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

154 артобстріли завдано по території Степногірська, Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Малинівки, Новодарівки, Роботиного та Ольгівського.

7 обстрілів з реактивних систем залпового вогню накрили Новоданилівку, Микільське, та Малу Токмачку.

Як повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, у чоловіка та жінки – вибухові травми, поранення кінцівок. Лікарі надають медичну допомогу постраждалим. Стан постраждалих наразі оцінюють як середньої важкості.

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