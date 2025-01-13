Двоє цивільних поранені унаслідок агресії ворога у Запорізькій області

Упродовж доби двоє цивільних отримали поранення унаслідок російської атаки у Запорізькій області.
Як повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, у чоловіка та жінки – вибухові травми, поранення кінцівок. Лікарі надають медичну допомогу постраждалим. Стан постраждалих наразі оцінюють як середньої важкості.
Упродовж доби окупанти завдали 412 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області.
Ворог здійснив авіаційний удар по Темирівці.
250 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Малинівку, Новодарівку та Ольгівське.
7 обстрілів з реактивних систем залпового вогню накрили Новоданилівку, Микільське, та Малу Токмачку.
154 артобстріли завдано по території Степногірська, Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Малинівки, Новодарівки, Роботиного та Ольгівського.
- 11 січня армія Росії скинула вибухівку з дрона на цивільне авто у Запорізькій області. Унаслідок дронової четверо людей поранені, одна – загинула.
Надійшло 27 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.