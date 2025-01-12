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Унаслідок обстрілу росіян загинув мешканець Харківщини

Також пошкоджено будинки та господарські приміщення. 

Унаслідок обстрілу росіян загинув мешканець Харківщини
Фото: Мілітарний

Російська армія обстріляла місто Куп’янськ Харківської області, є загиблий.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

“Російські окупанти продовжують завдавати ударів по цивільній інфраструктурі Харківщини”, ‒ зазначили в ОВА.

Близько 18:00 ворог обстріляв Куп'янськ, внаслідок удару загинув місцевий житель. 

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Пошкоджено житлові будинки та господарчі приміщення. 

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

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