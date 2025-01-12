Унаслідок обстрілу росіян загинув мешканець Харківщини

Також пошкоджено будинки та господарські приміщення.

Російська армія обстріляла місто Куп’янськ Харківської області, є загиблий.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

“Російські окупанти продовжують завдавати ударів по цивільній інфраструктурі Харківщини”, ‒ зазначили в ОВА.

Близько 18:00 ворог обстріляв Куп'янськ, внаслідок удару загинув місцевий житель.

Пошкоджено житлові будинки та господарчі приміщення.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).