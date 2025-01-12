У Дніпрі відкрили нову меморіальну дошку В'ячеславу Чорноволу на місці понівеченої

У неділю, 12 січня, у Дніпрі відкрили нову меморіальну табличку, присвячену українському громадському діячу, засновнику "Народного Руху" В’ячеславові Чорноволу.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Дошку встановили на розі вулиці однойменних вулиці та бульвару, на місці понівеченої вандалами у 2024 році. Гроші на пам’ятний знак зібрала громадськість. Табличка має дещо інший дизайн, ніж попередня, зокрема - вона містить портрет \ Чорновола.

Захід приурочили до Дня українського політв’язня.

Згодома цьому місці може бути встановлене погруддя Чорновола. Також активісти ініціюють встановлення пам’ятної дошки Чорноволу на будівлі нинішньої обласної філармонії, де раніше був розташований Будинок культури залізничників, де збиралися "рухівці".

Як повідомлялося, наприкінці 2024 року, в Дніпрі вандали розтрощили пам’ятну дошку В’ячеславу Чорноволу. Дошка простояла від початку 2000-х років. До поліції звертатися не стали.

У 2018 році в селі Вільховець Черкаської області на подвір'ї садиби-музею В'ячеслава Чорновола зруйнували пам'ятник і викрали бюст.