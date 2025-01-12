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У Дніпрі відкрили нову меморіальну дошку В'ячеславу Чорноволу на місці понівеченої

Захід приурочили до Дня українського політв’язня.

У Дніпрі відкрили нову меморіальну дошку В'ячеславу Чорноволу на місці понівеченої
У Дніпрі відкрили меморіальну дошку В'ячеславу Чорноволу
Фото: nashemisto.dp.ua

У неділю, 12 січня, у Дніпрі відкрили нову меморіальну табличку, присвячену українському громадському діячу, засновнику "Народного Руху" В’ячеславові Чорноволу

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Дошку встановили на розі вулиці однойменних вулиці та бульвару, на місці понівеченої вандалами у 2024 році.  Гроші на пам’ятний знак зібрала громадськість. Табличка має дещо інший дизайн, ніж попередня, зокрема - вона містить портрет \ Чорновола.

Захід приурочили до Дня українського політв’язня.

Згодома цьому місці може бути встановлене погруддя  Чорновола. Також активісти ініціюють встановлення пам’ятної дошки Чорноволу на будівлі нинішньої обласної філармонії, де раніше був розташований Будинок культури залізничників, де збиралися "рухівці".

Як повідомлялося, наприкінці 2024 року, в Дніпрі вандали розтрощили пам’ятну дошку В’ячеславу Чорноволу.  Дошка простояла від початку 2000-х років. До поліції звертатися не стали.

У 2018 році в селі Вільховець Черкаської області на подвір'ї садиби-музею В'ячеслава Чорновола зруйнували пам'ятник і  викрали бюст.

  • У червні 2010 року прокуратура Києва провела ексгумацію тіла Чорновола для повторної комісійної судово-медичної експертизи. У серпні 2011 року експертиза встановила, що він загинув унаслідок травм, отриманих у ДТП.
  • У квітні 2014 року Апеляційний суд Київської області повернув справу на дорозслідування, скасувавши рішення Бориспільського міськрайонного суду про її закриття
  • У лютому 2017-го понад 300 народних депутатів попросили ГПУ активізувати розслідування загибелі Чорновола. Депутати заявили, що не вірять, що політик загинув у результаті нещасного випадку.
  • У вересні 2021 року заступник генерального прокурора України Микола Голомша заявив, що  Чорновіл не загинув в автомобільній аварії. Його вбили після ДТП кастетом
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