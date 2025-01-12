Головне за ніч та ранок неділі, 12 січня: понад 180 боєзіткнень, оборона Покровська та Мирнограда

Нічна повітряна атака, 184 бойових зіткнення, бої на Покровському та Краматорському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, вибух в ресторані в Чехії.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби відбулося 184 боєзіткнення.

Найбільше боєзіткнень відбулося на Покровському напрямку. Також ворог збільшив кількість штурмів на Куп'янському напрямку до 18.

На Краматорському напрямку минулої доби противник здійснив 27 спроб просунутися вперед поблизу населених пунктів Часів Яр та Ступочки.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 18 атак російських загарбників, один бій не припинявся. Окрім цього, ворожа авіація завдала шістьох ударів, застосувавши сім КАБ, по території РФ.

Ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ударів по чотирьох районах зосередження особового складу противника та артилерійській системі.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1750 російських загарбників. Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже близько 808 250 солдатів.

Про інші втрати ворога – в новині.

У ніч на 12 січня РФ атакувала Україну 94-ма ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ (РФ).

Станом на 9.00 12 січня відомо про збиття 60-ти ударних БпЛА та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Запорізькій, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій та Донецькій областях.

Через падіння збитих ворожих безпілотників пошкоджено кілька будинків на Харківщині, Сумщині та Полтавщині.

34 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Російська армія намагається обійти Покровськ і Мирноград з півдня, наразі у передмістях точаться бої.

Про це у телеефірі розповів речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов, пише Укрінформ.

"Росіяни... не лізуть напролом, вони намагаються обходити їх по малих населених пунктах здебільшого з півдня від цих міст... і вже звідти намагатися обійти міста, обрізати логістичні ланцюжки, щоб потім не довелося ломитися в добре підготовлену оборону, яка вже є у тому районі, у лоб", — зазначає Трегубов.

Така тактика ворога засвідчує, що у росіян зараз немає такої великої переваги у живій силі та техніці, як раніше.

Шестеро людей загинули в результаті вибуху пропан-бутанового балону у ресторані в місті Мост на північному заході Чехії, пише Reuters із посиланням на чеську пожежно-рятувальну службу.

Відомо, що вибух стався пізно ввечері у суботу, 11 січня. На той момент вісім людей зазнали поранень, шестеро загинули, а ще 30 евакуювали з ресторану і прилеглих будівель.

"За первинною інформацією від свідків, перекинувся обігрівач, що спричинило пожежу", — повідомили в пожежній службі.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!