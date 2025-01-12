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Армія РФ майже пів сотні разів обстріляла прикордоння України

Захіксовано 156 вибухів у Сумській, Харківській та Чернігівській областях.

Армія РФ майже пів сотні разів обстріляла прикордоння України
Росіяни атакували прикордоння Чернігівщини 13 листопада 2024 року
Фото: ДСНС Чернігівщини

Минулої доби армія РФ завдала 49 ударів по прикордонних територіях Чернігівської, Харківської та Сумської областей. Загалом зафіксовано 156 вибухів.

Про це повідомляє оперативне командування "Північ".

Попередньо встановлено, що окупанти застосовували ствольну артилерію, ракети, станкові гранатомети типу АГС, міномети, танк чи бойову машину піхоти, FPV-дрони й невідомі вибухонебезпечні предмети. 

На Чернігівщині ворожих атак зазнали дев'ять населених пунктів Городнянської, Бахмацької, Новгород-Сіверської, Семенівської та Сновської громад, а саме: Гасичівка, Стрільники, Діброва, Семенівка, Грем’ячка, Янжулівка, Блешня, Тимоновичі і Єліне.

У Сумській області під ударами російської армії опинилися 17 населених пунктів Сумського, Охтирського та Шосткинського районів. Ідеться про Тур’ю, Високе, Новодмитрівку, Порозок, Покровку, Дмитрівку, Велику Писарівку, Попівку, Олександрівку, Кучерівку, Сидорівку, Кореньок, Фотовиж, Старикове, Бачівськ, Шалигине й Білу Березу.

У Харківській області війська РФ ударили по Леміщеному, Тимофіївці й Відродженівському Богодухівського району.

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