Росіяни скинули вибухівку на жительку Херсона

12 січня вранці російська армія атакувала з безпілотника мирну жительку Херсона. Ворог скинув вибухівку на жінку.

Онолвення. Унаслідок ворожих ударів по Херсону відомо про ще одного постраждалого. У 62-річного чоловіка мінно-вибухова та травма плеча. Стан легкий.

Про це ідеться у повідомленні Херсонської ОВА.

"Близько дев’ятої години ранку окупанти скинули вибухівку з дрона на жительку Херсона. Постраждала 57-річна жінка. Вона дістала вибухову травму та уламкове поранення ноги", — ідеться у повідомленні.

Постраждалу госпіталізували.