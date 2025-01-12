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Росіяни скинули вибухівку на жительку Херсона

Жінка зазнала травм.

Росіяни скинули вибухівку на жительку Херсона
Фото: З відкритих джерел

12 січня вранці російська армія атакувала з безпілотника мирну жительку Херсона. Ворог скинув вибухівку на жінку. 

Онолвення. Унаслідок ворожих ударів по Херсону відомо про ще одного постраждалого. У 62-річного чоловіка мінно-вибухова та травма плеча. Стан легкий.

Про це ідеться у повідомленні Херсонської ОВА.

"Близько дев’ятої години ранку окупанти скинули вибухівку з дрона на жительку Херсона. Постраждала 57-річна жінка. Вона дістала вибухову травму та уламкове поранення ноги",  ідеться у повідомленні. 

Постраждалу госпіталізували. 

  • Також, 12 січня вранці російська армія атакувала з дрона мирних жителів Антонівки. Через обстріл з дрона постраждала жінка. 
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