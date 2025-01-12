Росіяни вбили та поранили трьох цтвільних на Херсонщині

За добу російська армія била по 47 населених пунктах Херсонської області. Унаслідок обстрілів загинула одна людина, ще двоє зазнали поранень.

Про це інформує очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Берислав, Томина Балка, Олександрівка, Станіслав, Осокорівка, Томарине, Антонівка, Гаврилівка, Зміївка, Садове, Придніпровське, Інженерне, Бургунка, Новорайськ, Благовіщенське, Вірівка, Веселе, Велетенське, Дніпровське, Дудчани, Новотягинка, Новоолександрівка, Понятівка, Молодіжне, Монастирське, Михайлівка, Миколаївка, Микільське, Ольгівка, Одрадокам'янка, Тягинка, Токарівка, Розлив, Козацьке, Костирка, Качкарівка, Іванівка, Львове, Янтарне, Шляхове, Широка Балка, Зеленівка, Золота Балка, Червоний Маяк, Українка, Білозерка та місто Херсон.

"російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 8 приватних будинків. Також окупанти понівечили складське приміщення та приватні автомобілі", — ідеться у повідомленні.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 2 — дістали поранення.