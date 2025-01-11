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Волинська трагедія: Україна та Польща обмінялися списками місць пошуку та ексгумації

У листопаді 2024 року країни скасували мораторій на пошук та ексгумацію останків польських жертв Волинського трагедії.

Волинська трагедія: Україна та Польща обмінялися списками місць пошуку та ексгумації
Заступник міністра культури України Андрій Наджос
Фото: Громадське радіо

Заступник міністра культури України Андрій Наджос, який очолює з українського боку українсько-польську робочу групу для врегулювання історичних питань, повідомив, що Україна та Польща обмінялися списками місць пошуку та ексгумації останків жертв взаємних історичних конфліктів, передає Інтерфакс-Україна. 

"Ми розуміємо.., що питання історичної пам'яті є важливими для польського суспільства і не хочемо це політизувати. …Тому за домовленістю лідерів двох країн... двосторонні групи розпочали свою роботу", - сказав Андрій Наджос Польському Агенству преси (PAP).

У листопаді 2024 року міністри закордонних справ Польщі та України Радослав Сікорський та Андрій Сібіга оголосили про рішення скасувати мораторій на пошук та ексгумацію останків польських жертв Волинського трагедії, який діяв з 2017 року.

"Ми зробили дуже важливий перший крок: ми обмінялися запитами від польської сторони на проведення робіт на українській території, а польська сторона отримала від нас запити на проведення наших робіт на польській території", - додав Наджос.

Напередодні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у мережі Х заявив, що Україна дозволила перші ексгумації польських жертв Волинської трагедії.

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