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На гірськолижному курорті “Драгобрат” ліквідували пожежу в готелі

Причина пожежі та збитки встановлюються.

На гірськолижному курорті “Драгобрат” ліквідували пожежу в готелі
Фото: ДСНС

Сьогодні, 11 січня, на гірськолижному курорті “Драгобрат” ліквідували пожежу в готелі.  

Як зазначає ДСНС, для ліквідації вогню було направлено рятувальників з м. Рахів, с. Ясіні та м. Хуст. 

Адміністрація готелю та персонал евакуювали 20 відпочивальників і намагалися приборкати вогонь. Допомагали їм у цьому фахівці гірського пошуково-рятувального відділення с. Кваси. 

Через складні умови гірського шляху рятувальникам довелося прокладати рукавні лінії для подачі води.

Пожежу локалізували о 14:04, а повністю ліквідували о 15:06. 

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