Сьогодні, 11 січня, на гірськолижному курорті “Драгобрат” ліквідували пожежу в готелі.

Як зазначає ДСНС, для ліквідації вогню було направлено рятувальників з м. Рахів, с. Ясіні та м. Хуст.

Адміністрація готелю та персонал евакуювали 20 відпочивальників і намагалися приборкати вогонь. Допомагали їм у цьому фахівці гірського пошуково-рятувального відділення с. Кваси.

Через складні умови гірського шляху рятувальникам довелося прокладати рукавні лінії для подачі води.

Пожежу локалізували о 14:04, а повністю ліквідували о 15:06.