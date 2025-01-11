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Зеленський провів Ставку щодо забезпечення Сил оборони дронами та озброєнням

На засіданні визначили пріоритети щодо закупівель озброєння у 2025 році. 

Зеленський провів Ставку щодо забезпечення Сил оборони дронами та озброєнням
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Головнокомандувача щодо забезпечення Сил оборони дронами та озброєнням на 2025 рік. 

Про це він повідомив у Telegram.

"Головне – наші операції з дронами та закупівлі на цей рік, закупівлі всього, що необхідно Силам оборони", — ідеться у повідомленні.

Президент заслухав доповіді щодо контрактів, які вже виконуються, тих, які заплановані. "Це спільне завдання виробників зброї, наших урядовців та всіх, хто залучений, – зробити цей рік рекордним щодо дронів усіх видів, а також суттєво наростити виробництво українських ракет, артилерії, усієї необхідної техніки", — наголошує Президент.

Зеленський доручив збільшити кількість замовлень дронів. І підкреслив, що арсенали – це одна з гарантій незалежності, як і влучність Сил оборони. 

"І я дякую всім підрозділам, які завдають ударів по території Росії: по військових обʼєктах, по військовій логістиці окупанта. Все більше має бути таких важливих результатів", — додає глава держави.

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