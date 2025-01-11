На Львівщині у ДТП з рейсовим автобусом постраждали семеро людей

Внаслідок зіткнення легковика з рейсовим автобусом на Львівщині травмувалися семеро осіб.

Про це повідомляє поліція Львівської області.

"Дорожньо-транспортна пригода сталася 10 січня, близько 19.30, на автодорозі "Куровичі-Рогатин" у селі Затемне Львівського району", — ідеться в повідомленні.

Відомо, що сталося зіткнення автомобіля Peugeot 3008, яким керував 36-річний мешканець Івано-Франківська, та автобуса Мercedes-Benz під керуванням 39-річного жителя Львівського району.

"Внаслідок ДТП водій легковика та шестеро пасажирів автобуса: жительки Львівського району віком 17, 18 і 41 рік, 67-річна львів’янка, 28-річний мешканець Львівського району та 48-річний житель Золочівського району – отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів", — додають в поліції.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють обставини події.