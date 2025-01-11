Метапневмовірус в Україні – Центр громадського здоров’я пояснює, чому панікувати не варто
Метапневмовірус в Україні – Центр громадського здоров’я пояснює, чому панікувати не варто
Пожежі у Лос-Анджелесі: кількість загиблих зросла до 10
Пожежі у Лос-Анджелесі: кількість загиблих зросла до 10
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Еволюція морських дронів
Еволюція морських дронів
НАБУ прокоментувало скандал довкола свого ексспівробітника Аршавіна, що виїхав за кордон
НАБУ прокоментувало скандал довкола свого ексспівробітника Аршавіна, що виїхав за кордон
Українські театри: зимові премʼєри та їхня відсутність
Українські театри: зимові премʼєри та їхня відсутність
Навіщо Дональду Трампу Гренландія. І до чого тут Китай
Навіщо Дональду Трампу Гренландія. І до чого тут Китай
Заборонити кашпіровських? Рада планує ухвалити закон про охорону психічного здоров'я
Заборонити кашпіровських? Рада планує ухвалити закон про охорону психічного здоров'я
У Києві уламки "шахеда" влучили у багатоповерхівку (оновлено)
У Києві уламки "шахеда" влучили у багатоповерхівку (оновлено)
ГоловнаСуспільствоЖиття

На Львівщині у ДТП з рейсовим автобусом постраждали семеро людей

Правоохоронці встановлюють обставини події.

На Львівщині у ДТП з рейсовим автобусом постраждали семеро людей
Фото: поліція Львівської області

Внаслідок зіткнення легковика з рейсовим автобусом на Львівщині травмувалися семеро осіб. 

Про це повідомляє поліція Львівської області.

"Дорожньо-транспортна пригода сталася 10 січня, близько 19.30, на автодорозі "Куровичі-Рогатин" у селі Затемне Львівського району", — ідеться в повідомленні.

Відомо, що сталося зіткнення автомобіля Peugeot 3008, яким керував 36-річний мешканець Івано-Франківська, та автобуса Мercedes-Benz під керуванням 39-річного жителя Львівського району.

"Внаслідок ДТП водій легковика та шестеро пасажирів автобуса: жительки Львівського району віком 17, 18 і 41 рік, 67-річна львів’янка, 28-річний мешканець Львівського району та 48-річний житель Золочівського району – отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів", — додають в поліції.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. 

Правоохоронці встановлюють обставини події.

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies