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У масштабній ДТП на Львівщині семеро людей загинули, троє постраждали

Зіткнулися мікроавтобус та легковик.

У масштабній ДТП на Львівщині семеро людей загинули, троє постраждали
ДТП у Львівській області
Фото: поліція Львівської області

Внаслідок масштабної ДТП поблизу Львова семеро людей загинули, ще троє постраждали. Відомо, що пеподалік села Чижиків зіткнулися авто BMW, автопоїзд DAF та мікроавтобус Mercedes Sprinter.

Фото: поліція Львівської області

Про це повідомляє поліція Львівської області.

"Семеро осіб загинули та троє травмовані внаслідок масштабної ДТП поблизу Львова – поліцейські проводять розслідування", — ідеться у повідомленні.

Фото: патрульна поліція Львівської області

За інформацією поліції, подія сталася сьогодні, 15 грудня, о 05.30 на автодорозі "Тернопіль — Львів — Рава-Руська" неподалік села Чижиків Львівського району.

За попередньою інформацією, відбулося зіткнення трьох транспортних засобів: автомобіля BMW, автопоїзда DAF, мікроавтобуса Mercedes Sprinter.

Внаслідок зіткнення на місці ДТП загинули семеро людей — пасажири мікроавтобуса Mercedes Sprinter, дані яких уточнюються. 

Фото: патрульна поліція Львівської області

Крім того, троє осіб було травмовано – 45-річний водій вантажівки,  39-річний кермувальник мікроавтобуса та його 23-річна пасажирка. Вони госпіталізовані у лікувальні заклади Львова. 

За фактом ДТП слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. 

Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. 

Триває досудове розслідування.

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