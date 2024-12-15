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РФ запустила по Україні 108 "шахедів", 58 з них — знищила ППО

Ще 49 були локаційно втрачені, три повернулися до РФ.

РФ запустила по Україні 108 "шахедів", 58 з них — знищила ППО
Мобільна бригада ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

У ніч на 15 грудня РФ атакувала Україну зенітною керованою ракетою С-300 та 108-ма ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками інших типів із районів Курськ, Орел, Брянськ, Міллєрово – РФ,  повідомляють Повітряні сили.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 08.30 підтверджено збиття 56 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Черкаській, Хмельницькій, Миколаївській, Харківській, Донецькій та Дніпропетровській.

Через активну протидію Сил оборони 49 ворожих безпілотників не досягли своїх цілей (локаційно втрачені), ще три — повернулось у Росію.

Фото: повітряні сили

Через падіння збитих БпЛА пошкоджено об’єкт інфраструктури, багатоквартирні та приватні будинки, автівки та майно громадян у кількох регіонах України, постраждалим надається допомога. 

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