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Ворог завдав майже 230 ударів по Запорізькій області, двоє людей поранені

Надійшло 16 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Ворог завдав майже 230 ударів по Запорізькій області, двоє людей поранені
обтріли Запорізької області
Фото: Іван Федоров

Упродовж доби окупанти завдали 429 ударів по 19 населених пунктах Запорізької області. Двоє цивільних зазнали поранень.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Впродовж доби окупанти завдали 429 ударів по 19 населених пунктах Запорізької області. Війська РФ здійснили 12 авіаційних ударів по Гуляйполю, Темирівці, Малій Токмачці, Новопавлівці, Роботиному та Новодарівці", — зазначає Федоров. 

294 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Юрківку, Юльївку, Мар'ївку, Лобкове, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Темирівку, Малинівку, Новодарівку та Ольгівське.

4 обстріли з РСЗВ накрили Новоандріївку, Малу Токмачку та Новодарівку. 

119 артударів завдано по території Лобкового, Степногірська, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я, Малинівки, Новодарівки, Ольгівського.

За словами Федорова, надійшло 16 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

26-річна жінка та 62-річний чоловік поранені внаслідок російських атак по Запорізькому та Василівському районах.

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