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"Укроборонпром" почав ліцензійне складання в Україні чеських штурмових гвинтівок BREN-2

Очікується, що це покращить забезпечення потреб Сил оборони в надійній та сучасній стрілецькій зброї, яка виробляється в нашій країні.

"Укроборонпром" почав ліцензійне складання в Україні чеських штурмових гвинтівок BREN-2
Фото: "Укроборонпром"

"Укроборонпром" почав ліцензійне складання чеських штурмових гвинтівок BREN-2, повідомляє пресслужба акціонерного товариства. 

У листопаді 2024 року на одному з підприємств Акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» розпочалося ліцензійне складання гвинтівок BREN-2. Це – практичне продовження співпраці з Česká zbrojovka – дочірнею компанією Colt CZ  (Чеська Республіка).

Угода з Česká zbrojovka, яка передбачає локалізацію складання, а надалі – повне виготовлення штурмових гвинтівок стандарту НАТО в Україні, була укладена 16 липня поточного року. 

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“Партнерство з чеськими колегами допоможе покращити забезпечення потреб Сил оборони України в надійній та сучасній стрілецькій зброї, яка виробляється в нашій країні. Крім цього, зроблено ще один крок до інтеграції нашого оборонно-промислового комплексу в промислові ланцюги країн НАТО”, – зазначив генеральний директор Укроборонпрому Олег Гуляк.

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