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Глава Мінцифри розповів, на що українці витрачають тисячу гривень “зимової єПідтримки”

Більшість українців наразі витрачає ці кошти на оплату комуналки.

Глава Мінцифри розповів, на що українці витрачають тисячу гривень “зимової єПідтримки”
Михайло Федоров, віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації під час форуму
Фото: Макс Требухов

Глава Мінцифри Михайло Федоров розповів, на що українці витрачають тисячу гривень “зимової єПідтримки”. 

“Уже 1,8 млн дорослих та 520 тисяч дітей отримали 1 000 на картку Національного кешбеку”, – написав Федоров у “Телеграмі”. 

За його даними, найчастіше витрачають Зимову єПідтримку на:

  • комуналку – 63 %
  • мобільний звʼязок – 17 %
  • донати Силам оборони України – 4 %

Федоров зазначив, що виплати зараховують поступово: “Якщо ви ще не побачили 1 000 на карті – очікуйте, банк опрацює заяву й ви отримаєте результат”.

Як відомо, із 1 грудня українці можуть подавати заявки для отримання 1 тисячі гривень від держави за програмою "Зимова єПідтримка". Ці кошти передбачені на ліки, оплату комунальних, медичних, освітніх послуг, донати для ЗСУ тощо.

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На цьому тижні для абонентів Vodafone та Life вимкнули функцію “повернення грошей” через маніпуляції з тисячею “єПідтримки”. Недобросовісні громадяни через цю функцію використовували тисячу гривень не за призначенням.

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