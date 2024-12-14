Опублікували електронний перелік автостанцій України

У переліку є 300 автостанцій, робота над його наповненням триває.

Міністерство розвитку громад та територій України у співпраці з Укртрансбезпекою оприлюднили електронний перелік автостанцій, куди увійшли понад 300 АС.

Як йдеться на сайті міністерства, робота над наповненням переліку триває. Ініціатива допоможе впорядкувати роботу автостанцій по всій країні.

Створення переліку уряд схвалив у вересні. Відтепер включення автостанції до переліку є обов’язковою умовою для надання послуг перевізникам і пасажирам.

У разі відсутності в Переліку, автостанції не будуть включені до автобусних маршрутів, що подаються на конкурси з перевезення пасажирів. Усі дозволи, видані до моменту оприлюднення Переліку, зберігають свою чинність.

Формування реєстру автостанцій відбувається за заявницьким принципом через онлайн-формат, і це мінімізує бюрократію та значно спрощує процес.

У найближчій перспективі профайли автостанцій стануть більш деталізованими: до них додадуть фотографії, посилання на офіційні вебсайти та онлайн-сервіси, а також контактні номери телефонів для отримання довідкової інформації. Це зробить інформацію корисною не лише для перевізників, а й для пасажирів.

Щоб додати автостанцію до Переліку, її власнику потрібно за посиланням заповнити заявку, де потрібно вказати адресу автостанції, її розташування та основні дані: скільки є платформ, місць для стоянки, години роботи, чи є зали очікування та вбиральні. Також важливо правильно вписати реєстраційний номер автостанції з Державного реєстру прав на нерухомість.