Двоє людей поранені від російських обстрілів Комишан на Херсонщині

Після обіду 14 грудня російська армія вдарила по Комишанах на Херсонщині.

Про це повідомила обласна військова адміністрація.

Внаслідок атаки постраждали двоє людей. Вони отримали контузії, а також вибухові й черепно-мозкові травми.

«46-річного чоловіка доправили до лікарні. Жінці, 66 років, бригада «екстренки» надала допомогу на місці. Від госпіталізації потерпіла відмовилась», - уточнили в адміністрації.