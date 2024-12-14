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Двоє людей поранені від російських обстрілів Комишан на Херсонщині

Одну людину забрали до лікарні.

Двоє людей поранені від російських обстрілів Комишан на Херсонщині
Херсонщина

Після обіду 14 грудня російська армія вдарила по Комишанах на Херсонщині.

Про це повідомила обласна військова адміністрація.

Внаслідок атаки постраждали двоє людей. Вони отримали контузії, а також вибухові й черепно-мозкові травми. 

«46-річного чоловіка доправили до лікарні. Жінці, 66 років, бригада «екстренки» надала допомогу на місці. Від госпіталізації потерпіла відмовилась», - уточнили в адміністрації.

  • Того ж дня під ворожий обстріл потрапила Новоолександрівка. Там одна людина поранена.
  • Також вороги атакували дроном у Херсоні пенсіонера. 
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