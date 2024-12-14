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Російська армія атакувала рятувальників під час ліквідації пожежі у Покровську

Внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.

Російська армія атакувала рятувальників під час ліквідації пожежі у Покровську
Фото: ДСНС України

13 грудня увечері Росія атакувала Покровськ Донецької області, внаслідок чого виникла пожежа. Під час ліквідації наслідків обстрілу, РФ здійснила повторний удар по рятувальниках, які приїхали гасити пожежу.

Фото: ДСНС України

Про це повідомляє ДСНС України.

13 грудня ввечері ворог завдав удару по приватному житловому сектору, внаслідок чого сталося загоряння житлового будинку. На місці події працювали рятувальники та локалізували пожежу на площі 225 кв. м.

Фото: ДСНС України

"Однак, через повторний обстріл та загрозу життю і здоровʼю особового складу, надзвичайники були вимушені призупинити ліквідацію пожежі та повернутися до частини", — повідомили у ДСНС.

Фото: ДСНС України

На щастя, внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.

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