Головне за ніч та ранок суботи, 14 грудня: понад 200 боєзіткнень, ураження терміналу нафтопродуктів в Росії

За повідомленням Генштабу, Силам спеціальних операцій разом з іншими складовими Сил оборони вдалося успішно атакувати один з найбільших терміналів нафтопродуктів у передмісті російського обласного центру Орел. Бойова робота велася по виробничо-диспетчерській станції, яка забезпечує постачання нафтопродуктів для армії РФ.

Генштаб також інформує, що за минулу добу на фронті відбулося 205 бойових зіткнень, ворог обстрілював позиції наших військ понад 3200 разів. 62 наступальні дії росіян припали на Покровський напрямок. Детальніше у новині.

Втрати ворога за добу становили 1040 осіб. Також було знищено 2 танки, 24 артилерійські системи та 40 одиниць автомобільної техніки.

Уночі росіяни вдалися до чергової масованої атаки українських регіонів ударними безпілотниками. Згідно з інформацією Повітряних сил ЗСУ, загалом було запущено 132 дрони типу "шахед" та інших видів з п'яти російських аеродромів. Підтверджено збиття 58 з них, 72 БПЛА були локаційно втрачені, не досягнувши цілі, 2 повернулися на територію Росії.

Київська міська військова адміністрація повідомила про падіння уламків збитих дронів у Дарницькому районі столиці. Загалом було виявлено та знищено 10 БПЛА, що загрожували Києву, повітряна тривога сумарно тривала три з половиною години.

У Херсонській обласній військовій адміністрації заявили про здійснення росіянами обстрілів 17 населених пунктів. Внаслідок цього загинули двоє цивільних людей, ще шестеро зазнали ушкоджень.

В Одесі було скасовано екстрені відключення світла, запроваджені після ворожої атаки 13 грудня. Місто та область повернулися до графіків стабілізаційних відключень. Продовжується ліквідація наслідків обстрілів.

Рішенням 204 депутатів парламенту Південної Кореї президенту республіки Юн Сок Йолю було оголошено імпічмент. Це була друга спроба відсторонити главу держави від посади після того, як на початку грудня він несподівано запровадив воєнний стан.

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