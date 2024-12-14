Сили ППО збили 58 ворожих дронів, ще 72 БпЛА – локаційно втрачені

Ще два "шахеди" повернулися назад до РФ.

У ніч на 14 грудня РФ атакувала Україну 132-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками інших типів із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ, Міллєрово (РФ)

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 58 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Черкаській, Вінницькій, Одеській, Миколаївській, Харківській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

Крім того, через активну протидію Сил оборони 72 ворожі безпілотники не досягли своїх цілей (локаційно втрачені), два — повернулось у Росію.