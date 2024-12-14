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Через російські обстріли на Херсонщині загинули двоє цивільних, шестеро — поранені

Сімнадцять населених пунктів Херсонщини опинилися під обстрілами РФ.

Через російські обстріли на Херсонщині загинули двоє цивільних, шестеро — поранені
Фото: Херсонська ОВА

У Херсонській області минулої доби внаслідок російських ударів загинули двоє людей. Шестеро цивільних поранені.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Станіслав, Велетенське, Томина Балка, Токарівка, Качкарівка, Львове, Миколаївка, Ольгівка, Томарине, Саблуківка, Червоний Маяк, Зміївка, Монастирське, Осокорівка, Козацьке і Херсон.

Пошкоджені три багатоповерхівки, два приватні будинки, кілька приватних автомобілів.

Через російську агресію двоє людей загинули, ще шестеро дістали поранення, підкреслив Прокудін.

  • Російська армія атакує Херсонську область фактично щоденно. Зокрема, окупанти скидають на цивільних вибухівку з дронів та завдають ударів з артилерії.
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